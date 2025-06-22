США ударили по Ірану. Що це означає для України?

Сполучені Штати Америки атакували ядерні об'єкти Ірану. Під ударом опинилися Фордо, Натанз та Ісфахан. Які це може мати наслідки для України?

Сполучені Штати Америки атакували ядерні об'єкти Ірану. Під ударом опинилися Фордо, Натанз та Ісфахан. Які це може мати наслідки для України?

фото: USAF

1. Почати треба з того, що удар відбувся "22 июня, ровно в четыре утра". Чи вкладали американці якийсь символічний зміст в дату, сказати важко. Але точно можемо говорити, що в Кремлі це сприйматимуть як "тонкий натяк на тісні обставини".

2. Перш ніж спробувати проаналізувати можливі варіанти розвитку подій, треба звернути увагу на те, що режим аятол зараз перейшов в режим самозбереження, де єдиною ціллю є збереження режиму. І всі подальші дії будуть визначені виключно в наступному ключі: це допоможе чи не допоможе зберегти режим.

3. Варіантів у Ірану небагато: або зробити імітацію відповіді (це ми неодноразово бачили за кілька останніх років) або ж зайти з козирів і почати перекривати рух Ормузькою протокою. Виходячи з п.2 перший варіант більш вірогідний.

4. Схоже, що цей лайт-варіант повністю влаштує Трампа. Але залишається незрозумілим, як далі буде себе поводити Ізраїль, який, схоже, вважає, що є можливість змінити режим. Наскільки серйозно може натиснути США на Нетаньяху, поки сказати складно, хоча повторюся: Трамп зацікавлений в швидкому закінченні "переможної війни", яка явно посилить його рейтинг.

5. Ми не можемо виключати, що слова про посередництво Росії в цій війні мали на увазі, те, що Росія має донести Ірану, що в разі імітаційної відповіді і закінчення бойових дій без "дурниць" в Перській затоці, США не наполягатимуть на зміні режиму в Ірані. Наголошую, це припущення.

6. Якщо все піде за мʼяким сценарієм, можна не сумніватися, що Трамп покращить свій рейтинг і з великою долею імовірності, ввійде в осінь з позитивним рейтингом. І на цьому фоні буде дуже складно санкційній антиросійській коаліції (Україна, провідні країни ЄС та ряд впливових республіканців) тиснути на Трампа перед початком виборчої кампанії в конгрес.

7. В разі негативного сценарію різко зростуть ціни на енергоносії і США матимуть величезні проблеми на Близькому Сході. Це також може негативно впливати на можливості тиску на Трампа в цьому питанні.

Нам точно вигідніший лайт-варіант. Адже Росія не отримає додаткові фінансові ресурси. А рейтинговий ефект від "швидкої перемоги" доволі швидко може розвіятися.