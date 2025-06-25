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25 червня 2025, 11:20

Генштаб ЗСУ оприлюднив дані про втрати Росії: інформація станом на 25 червня

25 червня 2025, 11:20
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фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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За минулу добу, 24 червня, Сили оборони України знищили 950 окупантів, систему РСЗВ, танк, шість бойових броньованих машин, 58 артилерійських систем, 131 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 123 одиниці автомобільної техніки й автоцистерн

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну становить близько 1 014 650 солдат.

Раніше повідомлялося, що Сили оборони України успішно атакували нафтобазу "Комбінат "Атлас" у Ростовській області РФ. На важливому об’єкті російських загарбників виникла пожежа.

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