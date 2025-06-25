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25 июня 2025, 11:20

Генштаб ВСУ обнародовал данные о потерях России: информация по состоянию на 25 июня

25 июня 2025, 11:20
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фото: Генштаб ВСУ/Facebook
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За минувшие сутки, 24 июня, Силы обороны Украины уничтожили 950 оккупантов, систему РСЗО, танк, шесть боевых бронированных машин, 58 артиллерийских систем, 131 БпЛА оперативно-тактического уровня и 123 единицы автомобильной техники и автоцистерн

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляет около 1 014 650 солдат.

Ранее сообщалось, что Силы обороны Украины успешно атаковали нефтебазу "Комбинат "Атлас" в Ростовской области РФ. На важном объекте российских захватчиков возник пожар.

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