Генштаб ВСУ обнародовал данные о потерях России: информация по состоянию на 25 июня
За минувшие сутки, 24 июня, Силы обороны Украины уничтожили 950 оккупантов, систему РСЗО, танк, шесть боевых бронированных машин, 58 артиллерийских систем, 131 БпЛА оперативно-тактического уровня и 123 единицы автомобильной техники и автоцистерн
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляет около 1 014 650 солдат.
Ранее сообщалось, что Силы обороны Украины успешно атаковали нефтебазу "Комбинат "Атлас" в Ростовской области РФ. На важном объекте российских захватчиков возник пожар.
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