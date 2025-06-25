В Украине объявлен желтый уровень опасности из-за сильного ветра: перечень областей

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Сегодня, 25 июня, в большинстве западных областей Украины, а также в Житомирской области ожидаются опасные метеорологические явления. По данным синоптиков, днем прогнозируются порывы ветра скоростью 15-20 м/с

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр,

передает RegioNews .

Отмечается, что объявлен I уровень опасности (желтый).

Подобные погодные условия могут усложнить работу энергетических, строительных и коммунальных служб, а также создать трудности для движения транспорта.

Жителей призывают быть осторожными: не находиться под старыми деревьями, рекламными конструкциями и линиями электропередач, избегать поездок без необходимости.

Напомним, в Украине также в течение 24-26 июня объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности в ряде регионов страны.