Синоптики предупреждают о высоком риске пожаров: список областей
В Украине в течение 24-26 июня объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности в ряде регионов страны
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.
В частности, самый высокий – пятый класс пожарной опасности – ожидается в южной части Украины, большинстве центральных областей, а также в Хмельницкой, Черновицкой и Ивано-Франковской областях.
Кроме того, 26 июня пожарная опасность прогнозируется и в Закарпатской области.
Граждан призывают быть осторожными: избегать открытого огня на природе, не сжигать сухую растительность и соблюдать правила пожарной безопасности.
Напомним, во вторник, 24 июня погода в Украине будет неустойчивой. Атмосферные фронты принесут дожди и грозы.
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