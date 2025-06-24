Синоптики предупреждают о высоком риске пожаров: список областей

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В Украине в течение 24-26 июня объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности в ряде регионов страны

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

В частности, самый высокий – пятый класс пожарной опасности – ожидается в южной части Украины, большинстве центральных областей, а также в Хмельницкой, Черновицкой и Ивано-Франковской областях.

Кроме того, 26 июня пожарная опасность прогнозируется и в Закарпатской области.

Граждан призывают быть осторожными: избегать открытого огня на природе, не сжигать сухую растительность и соблюдать правила пожарной безопасности.

Напомним, во вторник, 24 июня погода в Украине будет неустойчивой. Атмосферные фронты принесут дожди и грозы.