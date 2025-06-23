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23 июня 2025, 16:15

Зеленского пытались убить в Польше - СБУ

23 июня 2025, 16:15
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Фото: ОП
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Россияне планировали покушение на жизнь президента Украины. По словам главы СБУ, для этого привлекли военного пенсионера, который уже много лет был российским агентом

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

По словам главы СБУ Василия Малюка, в прошлом году разоблачили сеть агентов ФСБ России, которые готовили убийство президента Украины. Среди агентов РФ оказались два полковника Управления госохраны.

Глава СБУ рассказал, что российские агенты искали людей и планировали убить Владимира Зеленского во время его перехода на территорию Офиса Президента Украины. Они также собирались планировать покушения на самого Василия Малюка и главу разведки Кирилла Буданова.

Известно, что преступление должно было совершить военный пенсионер, который уже десятки лет был агентом россиян. Муж свято верил в советскую идею. Президента Украины планировали убить в аэропорту "Жешув" в Польше. Рассматривалось несколько вариантов. Один из них – это был FPV-дрон, другой – это снайперский комплекс.

Напомним, что в интервью The Guardian президент Украины рассказывал о попытках РФ убить его в начале полномасштабной войны. По его словам, были выстрелы, погибли некоторые люди внутри офиса президента. В общем, россияне пытались тогда убить Зеленского по меньшей мере трижды.

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