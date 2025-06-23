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23 июня 2025, 10:10

Укрзализныця анонсировала дополнительные "летние" поезда на популярные направления

23 июня 2025, 10:10
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фото: Укрзализныця
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"Укрзализныця" назначила дополнительные поезда на популярные направления в летний сезон. Они соединят столицу со Львовом и Одессой

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця".

"Чтобы больше пассажиров могли удобно и комфортно добраться до своих родных, на отдых или по делам - назначаем ряд дополнительных рейсов между Киевом, Львовом, Одессой и Трускавцом", - говорится в сообщении.

Поезд № 291/292 Киев — Львов — Киев будет курсировать из Киева и Львова: 27, 28, 29, 30 июня, а также 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 2 28 и 31 июля.

Поезд №265/266 Киев — Одесса — Киев будет курсировать из Киева и Одессы: 27, 28, 29 и 30 июня.

Поезд № 159/160 Киев - Трускавец будет отправляться из Киева и Трускавца:

29, 30 июня, а также 1, 2, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29 и 30 июля.

Поезд № 168/167 Львов — Одесса будет отправляться из Львова и Одессы: 27, 29 июня, также 4, 6, 11, 13, 18 и 20 июля.

В составе назначенных поездов будут курсировать купейные вагоны, но с сидячими местами. Отмечается, что при выборе мест в купейных вагонах с сидячей схемой нечетные места расположены у окна, а парные – ближе к двери купе.

Купить билеты на все рейсы можно в мобильном приложении, на официальном сайте "УЗ" и в билетных кассах вокзалов.

Напомним, из-за повышенного спроса "Укрзализныця" уже добавила вагоны на поезд Киев - Львов.

Ранее "Укрзализныця" назначила пассажирские поезда на летний сезон.

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