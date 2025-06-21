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21 июня 2025, 10:31

В большинстве областей – чрезвычайный уровень пожарной опасности

21 июня 2025, 10:31
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иллюстративное фото: из открытых источников
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21-23 июня в Украине ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности в большинстве областей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Исключения составят:

  • 21-22 июня - Ровенская и Житомирская области,
  • 23 июня - Харьковская область.

А также большинство северных регионов, где уровень опасности будет ниже.

Граждан призывают быть максимально осторожными с огнем на открытой местности, не сжигать сухую траву, не разжигать костры в лесах и не оставлять легковоспламеняющиеся предметы на солнце.

Напомним, ранее известный синоптик рассказал, как ожидается погода летом.

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