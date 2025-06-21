В большинстве областей – чрезвычайный уровень пожарной опасности

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Исключения составят:

21-22 июня - Ровенская и Житомирская области,

23 июня - Харьковская область.

А также большинство северных регионов, где уровень опасности будет ниже.

Граждан призывают быть максимально осторожными с огнем на открытой местности, не сжигать сухую траву, не разжигать костры в лесах и не оставлять легковоспламеняющиеся предметы на солнце.

Напомним, ранее известный синоптик рассказал, как ожидается погода летом.