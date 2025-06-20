Україну накриє сильний вітер: оголошено жовтий рівень небезпеки
У п'ятницю, 20 червня, в Україні очікується погіршення погодних умов. У більшості західних, північних та центральних областей прогнозуються пориви вітру швидкістю 15–20 м/с
Про це інформує RegioNews з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
Зазначається, що в зв’язку з цим оголошено І рівень небезпечності – жовтий.
Такі погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних і комунальних служб.
Громадян закликають бути обережними, уникати перебування поблизу старих дерев, білбордів та ліній електропередач. Водіям рекомендується зважати на погодні умови та бути особливо уважними за кермом.
Нагадаємо, раніше синоптики розповіли, що в Україну йде похолодання.
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