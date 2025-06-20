На выходных из столицы во Львов будет курсировать дополнительный скорый поезд
Национальный перевозчик "Укрзализныця" назначила дополнительный скорый поезд №292/291 Львов — Киев — Львов на 21 и 22 июня
Об этом сообщает пресс-служба АО "Укрзализныця", передает RegioNews.
Поезд №291 Киев — Львов будет курсировать по следующему расписанию:
- отправление - 09:14;
- прибытие - 17:04.
Поезд №292 Львов - Киев имеет следующий график:
- отправление - 13:15;
- прибытие - 20:37.
"В составе поезда - купейные вагоны с кондиционированием воздуха, однако в сидячем формате", - говорится в сообщении.
Отмечается, что нечетные места расположены у окна, а парные места – у дверей купе.
Купить билеты на все рейсы можно в мобильном приложении, на официальном сайте "УЗ" и в билетных кассах вокзалов.
Напомним, из-за повышенного спроса "Укрзализныця" уже добавила вагоны на поезд Киев - Львов.
Ранее "Укрзализныця" назначила пассажирские поезда на летний сезон.