14:19  19 июня
В Украине идет похолодание: местами ожидается +15
03:55  20 июня
Вывез тело в коробке и спрятал: в Одессе задержали мужчину, который убил 7-летнего ребенка соседей
19:20  19 июня
В ТЦК во Львовской области умер мужчина: что известно
UA | RU
UA | RU
20 июня 2025, 07:15

На выходных из столицы во Львов будет курсировать дополнительный скорый поезд

20 июня 2025, 07:15
Читайте також українською мовою
фото: Укрзализныця
Читайте також
українською мовою

Национальный перевозчик "Укрзализныця" назначила дополнительный скорый поезд №292/291 Львов — Киев — Львов на 21 и 22 июня

Об этом сообщает пресс-служба АО "Укрзализныця", передает RegioNews.

Поезд №291 Киев — Львов будет курсировать по следующему расписанию:

  • отправление - 09:14;
  • прибытие - 17:04.

Поезд №292 Львов - Киев имеет следующий график:

  • отправление - 13:15;
  • прибытие - 20:37.

"В составе поезда - купейные вагоны с кондиционированием воздуха, однако в сидячем формате", - говорится в сообщении.

Отмечается, что нечетные места расположены у окна, а парные места – у дверей купе.

Купить билеты на все рейсы можно в мобильном приложении, на официальном сайте "УЗ" и в билетных кассах вокзалов.

Напомним, из-за повышенного спроса "Укрзализныця" уже добавила вагоны на поезд Киев - Львов.

Ранее "Укрзализныця" назначила пассажирские поезда на летний сезон.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Киев Укрзализныця поезд Львов билеты рейсы вагоны
Из-за повышенного спроса Укрзализныця добавила вагоны на поезд Киев — Львов
19 июня 2025, 15:40
Укрзализныця впервые с 2018 года увеличит стоимость ряда товаров
18 июня 2025, 04:15
Все новости »
19 июня 2025
Облака НАБУ и САП вокруг Чернышева. Помогут ли главе МинЕда самые высокие кумовские связи
Антикоррупционные органы дотянулись до ближайшего президентского окружения. Как отреагирует Банковая – и не является ли такой реакцией внезапное назначение непонятного генпрокурора
18 июня 2025
Возможна отставка Шмыгаля. Почему именно сейчас и кто заменит эксахметовского топ-менеджера
Почему традиционные слухи об изменении премьера именно сейчас могут быть вполне реальными
17 июня 2025
Скандал вокруг Сердючки. Что делать с Данилко и его "Дольче габбаной"
Такие проблемы рано или поздно должны были вылезти наружу, и число их после войны будет только расти
13 июня 2025
"Месть" Путина и наступление на Сумщину. Чего пытается достичь Россия
Страна-оккупант может только порадовать потрепанное самолюбие шовинистической части общества
Обстрел Харькова беспилотниками: горели жилые многоэтажки, пострадали 4 человека
20 июня 2025, 07:50
Массированная атака дронов на Одессу: в домах возникли масштабные пожары, пострадали 13 человек
20 июня 2025, 07:00
На Киевщине в лесу обнаружили обломки российского дрона "Герань-2"
20 июня 2025, 06:40
Украинские бойцы потопили лодку и поразили укрытия россиян на Курщине
20 июня 2025, 06:10
За неделю в Харькове родилось почти 60 младенцев
20 июня 2025, 05:40
Украинский художник создал арты для фильма певца The Weeknd
20 июня 2025, 05:20
В Кременчугском водохранилище обнаружили тело человека
20 июня 2025, 05:05
Во Львовской области провели пересадку органов детям, которым спас жизнь 16-летний подросток
20 июня 2025, 04:50
Группа Imagine Dragons создала игру с украинской символикой
20 июня 2025, 04:35
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Облака НАБУ и САП вокруг Чернышева. Помогут ли главе МинЕда самые высокие кумовские связи
Возможна отставка Шмыгаля. Почему именно сейчас и кто заменит эксахметовского топ-менеджера
Все публикации »
Остап Дроздов
Анна Гин
Вадим Денисенко
Все блоги »