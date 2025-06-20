На выходных из столицы во Львов будет курсировать дополнительный скорый поезд

фото: Укрзализныця

Национальный перевозчик "Укрзализныця" назначила дополнительный скорый поезд №292/291 Львов — Киев — Львов на 21 и 22 июня

Об этом сообщает пресс-служба АО "Укрзализныця", передает RegioNews.

Поезд №291 Киев — Львов будет курсировать по следующему расписанию:

отправление - 09:14;

прибытие - 17:04.

Поезд №292 Львов - Киев имеет следующий график:

отправление - 13:15;

прибытие - 20:37.

"В составе поезда - купейные вагоны с кондиционированием воздуха, однако в сидячем формате", - говорится в сообщении.

Отмечается, что нечетные места расположены у окна, а парные места – у дверей купе.

Купить билеты на все рейсы можно в мобильном приложении, на официальном сайте "УЗ" и в билетных кассах вокзалов.

Напомним, из-за повышенного спроса "Укрзализныця" уже добавила вагоны на поезд Киев - Львов.