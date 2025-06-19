Задержания и избиения работниками ТЦК: более 1000 дел – ни одного приговора нет
Офис Генерального прокурора обнародовал данные о более чем 1000 уголовных производствах по действиям работников территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП)
Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, передает RegioNews.
Несмотря на объем возбужденных уголовных дел — более 1 000 — ни в одном из них до сих пор не вынесен приговор.
По словам заместителя управления специальной прокуратуры Андрея Жогана, за последние годы:
- Проведены досудебные расследования по 166 делам по факту избиения граждан работниками ТЦК, из которых в суд направлено только 17 обвинительных актов.
- Расследовалось 339 дел по превышению служебных полномочий, но в суд передано только пять.
- Открыто производство по 208 фактам незаконного содержания лиц.
- Еще 235 дел касались незаконного задержания, также расследуемых.
- В общей сложности 245 производств все еще находятся на стадии следствия, из которых только троим лицам уже сообщено о подозрении.
"Суммарно более 1000 дел на работников ТЦК! При этом ни одного приговора до сих пор нет", - отметил Алексей Гончаренко.
Напомним, в Киеве работники ТЦК за 2-15 тысяч долларов помогли избежать мобилизации тысячам военнообязанных.
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