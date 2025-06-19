Задержания и избиения работниками ТЦК: более 1000 дел – ни одного приговора нет

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Офис Генерального прокурора обнародовал данные о более чем 1000 уголовных производствах по действиям работников территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП)

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, передает RegioNews.

Несмотря на объем возбужденных уголовных дел — более 1 000 — ни в одном из них до сих пор не вынесен приговор.

По словам заместителя управления специальной прокуратуры Андрея Жогана, за последние годы:

Проведены досудебные расследования по 166 делам по факту избиения граждан работниками ТЦК, из которых в суд направлено только 17 обвинительных актов.

Расследовалось 339 дел по превышению служебных полномочий, но в суд передано только пять.

Открыто производство по 208 фактам незаконного содержания лиц.

Еще 235 дел касались незаконного задержания, также расследуемых.

В общей сложности 245 производств все еще находятся на стадии следствия, из которых только троим лицам уже сообщено о подозрении.

"Суммарно более 1000 дел на работников ТЦК! При этом ни одного приговора до сих пор нет", - отметил Алексей Гончаренко.