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19 червня 2025, 07:07

У ВМС розповіли, скільки у морі ракет типу "Калібр"

19 червня 2025, 07:07
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ілюстративне фото: росЗМІ
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Сьогодні вранці, 19 червня, у Чорному та Азовському морях не зафіксовані російські кораблі, що здатні нести крилаті ракети "Калібр"

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.

Вдночас у Середземному морі перебувають 3 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр". Загальний залп – до 8 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 15 суден, із них 11 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – 6 суден, із них 2 рухалися з протоки Босфор.

Нагадаємо, за минулий тиждень ЗСУ знищили близько 7 710 окупантів та 2 269 одиниць озброєння та військової техніки російських загарбників.

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