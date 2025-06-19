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19 июня 2025, 07:07

В ВМС рассказали, сколько в море ракет типа "Калибр"

19 июня 2025, 07:07
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иллюстративное фото: росСМИ
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Сегодня утром, 19 июня, в Черном и Азовском морях не зафиксированы российские корабли, способные нести крылатые ракеты "Калибр"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ.

В то же время в Средиземном море находятся 3 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет "Калибр". Общий залп - до 8 ракет.

За сутки в интересах РФ проход по Керченскому проливу совершили:

  • к Черному морю – 15 судов, из них 11 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
  • к Азовского моря – 6 судов, из них 2 двигались из пролива Босфор.

Напомним, за прошедшую неделю ВСУ уничтожили около 7 710 оккупантов и 2 269 единиц вооружения и военной техники российских захватчиков.

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