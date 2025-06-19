В ВМС рассказали, сколько в море ракет типа "Калибр"
Сегодня утром, 19 июня, в Черном и Азовском морях не зафиксированы российские корабли, способные нести крылатые ракеты "Калибр"
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ.
В то же время в Средиземном море находятся 3 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет "Калибр". Общий залп - до 8 ракет.
За сутки в интересах РФ проход по Керченскому проливу совершили:
- к Черному морю – 15 судов, из них 11 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
- к Азовского моря – 6 судов, из них 2 двигались из пролива Босфор.
Напомним, за прошедшую неделю ВСУ уничтожили около 7 710 оккупантов и 2 269 единиц вооружения и военной техники российских захватчиков.
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