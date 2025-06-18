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18 июня 2025, 13:18

Миллионы на таможне: что накопила семья Звягинцева за годы государственной службы

18 июня 2025, 13:18
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фото: из открытых источников
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Сергей Звягинцев, и.о. председателя Государственной таможенной службы Украины, официально зарабатывает более полутора миллионов гривен в год. У его жены Алены нет официального дохода, а 76-летний тесть, пенсионер Николай Ников, за всю свою жизнь заработал менее миллиона гривен

Об этом говорится в расследовании "Общественного", передает RegioNews.

Однако семья Звягинцевых владеет значительным имуществом: Mercedes-Benz 2020 года выпуска, двумя Toyota Prado, элитным домом под Киевом, а также значительными суммами наличных — 260 тысяч евро и 50 тысяч долларов. Эти активы вызывают вопросы источников их происхождения, отмечают журналисты.

В то же время Звягинцев фигурирует по двум уголовным делам. Первая касается схемы продажи должностей на таможнях западных областей, где за должность главы Львовской таможни предлагали миллион долларов. Вторая – о сокрытии недвижимости.

Несмотря на это, Звягинцев продолжает исполнять обязанности главы таможенной службы, отрицая любую причастность к коррупционным схемам. Он утверждает, что никогда не занимался назначениями за деньги.

Что известно о Сергее Звягинцеве

Сергей Звягинцев — украинский чиновник, более 19 лет трудового стажа на государственной службе.

Имеет три высших образования в отраслях экономики и права. Получил квалификацию магистра международного менеджмента.

Был назначен исполняющим обязанности Председателя Государственной таможенной службы Украины 1 февраля 2023 года.

С января 2020 г. возглавлял Департамент государственного надзора и контроля безопасности на морском и речном транспорте Государственной службы морского и речного транспорта Украины. С февраля 2020 исполнял обязанности Председателя этого ведомства, а с июля 2020 занимал должность Председателя.

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Сергей Звягинцев таможня Государственная таможенная служба расследование доходы имущество
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