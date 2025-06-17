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Во время переговоров он рассказал о массированной ночной атаке рф, обсудил дальнейшую военную и дипломатическую поддержку Украины и поблагодарил Канаду за новый пакет помощи

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает RegioNews.

Во время разговора он подробно рассказал о ночной российской атаке, которая была совершена с помощью 440 иранских беспилотников "шахедов" и 32 ракет, среди которых были и баллистические.

Зеленский подчеркнул, что обсудили дальнейшие шаги дипломатического взаимодействия с партнерами в рамках НАТО, G7 и коалиции желающих, а также отметили важность укрепления украинской системы противовоздушной обороны. Отдельное внимание было уделено развитию военного сотрудничества, в частности, проектам совместного производства вооружения и инвестициям в отечественный оборонно-промышленный комплекс.

Президент выразил благодарность за новые санкции, введенные против российского теневого флота, отдельных российских лиц и более 40 компаний, способствующих обходу ограничений. Он также отметил значительную военную поддержку со стороны Канады, отметив:

"Отдельно спасибо за новую военную поддержку Украины: дроны, вертолеты, боеприпасы на сумму свыше 2 млрд долл., и следующий транш на свыше 2 млрд долл. за счет доходов от замороженных российских активов".

Напомним, в Вене обсудили расширение поддержки Украины на межгосударственном уровне, – Владимир Зеленский.