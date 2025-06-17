14:49  17 июня
В Кировоградской области четверо подростков избили 13-летнюю девушку
20:56  17 июня
В Киеве взрывотехники прямо в руках выносили неразорванные кассетные боеприпасы из квартир
10:48  17 июня
В Одессе 7-летний мальчик выпал из окна многоэтажки
UA | RU
UA | RU
17 июня 2025, 20:40

Зеленский встретился с премьер-министром Канады Марком Карни на полях саммита G7

17 июня 2025, 20:40
Читайте також українською мовою
фото: Телеграмм/Zelenskiy/Official.
Читайте також
українською мовою

Во время переговоров он рассказал о массированной ночной атаке рф, обсудил дальнейшую военную и дипломатическую поддержку Украины и поблагодарил Канаду за новый пакет помощи

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает RegioNews.

Во время разговора он подробно рассказал о ночной российской атаке, которая была совершена с помощью 440 иранских беспилотников "шахедов" и 32 ракет, среди которых были и баллистические.

Зеленский подчеркнул, что обсудили дальнейшие шаги дипломатического взаимодействия с партнерами в рамках НАТО, G7 и коалиции желающих, а также отметили важность укрепления украинской системы противовоздушной обороны. Отдельное внимание было уделено развитию военного сотрудничества, в частности, проектам совместного производства вооружения и инвестициям в отечественный оборонно-промышленный комплекс.

Президент выразил благодарность за новые санкции, введенные против российского теневого флота, отдельных российских лиц и более 40 компаний, способствующих обходу ограничений. Он также отметил значительную военную поддержку со стороны Канады, отметив:

"Отдельно спасибо за новую военную поддержку Украины: дроны, вертолеты, боеприпасы на сумму свыше 2 млрд долл., и следующий транш на свыше 2 млрд долл. за счет доходов от замороженных российских активов".

Напомним, в Вене обсудили расширение поддержки Украины на межгосударственном уровне, – Владимир Зеленский.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Канада Украина G7 Зеленский Владимир помощь вооружение
Ветеран штурмовой бригады "Лють" занял новую должность в полиции Буковины
17 июня 2025, 19:27
Число жертв возросло: 10 погибших в Киеве, 2 - в Одессе
17 июня 2025, 17:45
Полицейские Черкасской области попрощались с погибшим коллегой Андреем Шевченко
17 июня 2025, 17:35
Все новости »
17 июня 2025
Скандал вокруг Сердючки. Что делать с Данилко и его "Дольче габбаной"
Такие проблемы рано или поздно должны были вылезти наружу, и число их после войны будет только расти
13 июня 2025
"Месть" Путина и наступление на Сумщину. Чего пытается достичь Россия
Страна-оккупант может только порадовать потрепанное самолюбие шовинистической части общества
11 июня 2025
Блэкаут на оккупированных Запорожье и Херсонщине. Как ВСУ сорвали планы россиян по ЗАЭС
Украинская армия сорвала коварные планы российских окупантов, которые "не замечали" представители импотентного МАГАТЭ
04 июня 2025
Легендарная "Ворскла" на грани исчезновения. Что ждет клуб после вылета из УПЛ, и при чем здесь Жеваго
Конец сезона-2024/25 в отечественном футболе ознаменовался интересным событием. Из первой лиги ПФЛ в Премьер-лигу поднялся СК "Полтава", а в обратном направлении из УПЛ в низший дивизион отправилась д...
В Донецкой области "Месть" уничтожила российскую технику и FPV-засады оккупантов
17 июня 2025, 21:10
В Киеве нашли тело парня, которого так ждали родители: видео
17 июня 2025, 21:01
В Киеве взрывотехники прямо в руках выносили неразорванные кассетные боеприпасы из квартир
17 июня 2025, 20:56
В Запорожье заключенный выманивал деньги у матери погибшего воина
17 июня 2025, 20:32
В Киеве 14 жертв: из-под завалов многоэтажки деблокировали тело еще одного погибшего
17 июня 2025, 20:25
В Днепропетровской области показали последствия обстрелов 17 июня, - ДнепроОВА
17 июня 2025, 20:15
В Харькове продолжаются аварийно-спасательные работы, - ГСЧС
17 июня 2025, 20:00
В Бериславе оккупанты убили гражданского
17 июня 2025, 19:50
Российские удары по Черниговской области: повреждены дома, ранена 38-летняя женщина
17 июня 2025, 19:49
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Скандал вокруг Сердючки. Что делать с Данилко и его "Дольче габбаной"
"Месть" Путина и наступление на Сумщину. Чего пытается достичь Россия
Все публикации »
Александр Коваленко
Павел Казарин
Марианна Безуглая
Все блоги »