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17 июня 2025, 18:03

В результате ночных вражеских обстрелов был повреждён поезд Интерсити+

17 июня 2025, 18:03
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фото: Укрзализныця
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В ночь на 17 июня во время очередной атаки российских войск получил повреждения один из поездов "Интерсити+"

Об этом сообщает Укрзалізниця, передает RegioNews.

Речь идет о подвижном составе, на бортах которого размещена инсталляция всемирно известной американской художницы Барбары Крюгер под названием "Без названия (Еще одно снова)". Арт-работа посвящена украинцам, которые, несмотря на вызовы войны, ежедневно продолжают движение вперед.

Ударом повреждены окна поезда на пункте базирования. Однако благодаря оперативной работе железнодорожников конструкцию удалось быстро восстановить. Уже в 11 часов 36 минут поезд отправился из столицы в польский город Перемышль по привычному графику.

Инсталляция Барбары Крюгер стала частью культурного сопротивления Украины на международном уровне. Она символизирует выдержку украинского народа и несокрушимость даже в условиях постоянной угрозы. Несмотря на ночную атаку, проект продолжает свое курсирование как художественный жест поддержки и солидарности.

Ранее сообщалось о массированной атаке на столицу: количество пострадавших выросло до 114.

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