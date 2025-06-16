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16 червня 2025, 10:57

Продавчиня і комунальниця з Донецької області передавали розвіддані ворогу

16 червня 2025, 10:57
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фото: СБУ
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Служба безпеки затримала двох місцевих жительок на Донеччині, які працювали на російські спецслужби та готували координати для ракетно-бомбових ударів по регіону

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.

Зазначається, що одна з фігуранток — 44-річна продавчиня з Слов'янська, яка потрапила під увагу окупантів через проросійські коментарі в Telegram-каналах. Для збору розвідданих вона обходила місцевість і розпитувала відвідувачів магазину про "потрібну" інформацію.

Інша затримана — 45-річна працівниця комунального підприємства з селища Красноторка в Краматорському районі. Вона співпрацювала з "зв'язковим" російських спецслужб, який планував передавати інформацію до окупантів. За вказівками ворога жінка відстежувала розташування блокпостів і маршрути руху бронетехніки українських військ у напрямку передової.

Обидві зловмисниці були затримані співробітниками СБУ під час обшуків за місцями їхнього проживання.

У результаті обшуків було вилучено мобільні телефони з доказами їхньої співпраці з ворогом.

Слідчі повідомили їм про підозру. Зловмисниці перебувають під вартою без права на заставу, і їм загрожує до 8 років ув'язнення.

Нагадаємо, на Херсонщині правоохоронці викрили 20 колаборантів, які катували людей.

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