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16 июня 2025, 10:57

Продавщица и коммунальщица из Донецкой области передавали разведданные врагу

16 июня 2025, 10:57
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фото: СБУ
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Служба безопасности задержала двух местных жительниц Донецкой области, которые работали на российские спецслужбы и готовили координаты для ракетно-бомбовых ударов по региону

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

Отмечается, что одна из фигуранток — 44-летняя продавщица из Славянска, попавшая во внимание окупантов из-за пророссийских комментариев в Telegram-каналах. Для сбора разведданных она обходила местность и расспрашивала посетителей магазина о "нужной" информации.

Другая задержанная - 45-летняя работница коммунального предприятия из поселка Красноторка в Краматорском районе. Она сотрудничала с "связным" российским спецслужбам, который планировал передавать информацию к оккупантам. По указаниям врага женщина отслеживала расположение блокпостов и маршруты движения бронетехники украинских войск в направлении передовой.

Обе злоумышленницы были задержаны сотрудниками СБУ во время обысков по местам их жительства.

В результате обысков были изъяты мобильные телефоны с доказательствами их сотрудничества с врагом.

Следователи сообщили им о подозрении. Злоумышленницы находятся под стражей без права на залог, и им грозит до 8 лет заключения.

Напомним, на Херсонщине правоохранители разоблачили 20 коллаборантов, которые пытали людей.

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Донецкая область СБУ сотрудничество с врагом РФ оккупанты ФСБ РФ разведданные
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