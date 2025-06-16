У Чорному та Азовському морях немає ворожих кораблів

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Станом на ранок понеділка, 16 червня, жодного російського ракетоносія в Чорному не зафіксовано. В Азовському морі ворожі кораблі також відсутні

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ВМС ЗСУ.

Водночас у Середземному морі перебуває 3 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр". Загальний залп – до 8 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – 0 суден;

до Азовського моря – 3 судна, з них 1 рухалось із протоки Босфор.

Нагадаємо, за минулий тиждень війська РФ скинули на Україну майже 3 000 авіаційних бомб. Також росіяни випустили близько 2 800 ударних дронів і 140 ракет різних типів.