В Черном и Азовском морях нет вражеских кораблей

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По состоянию на утро понедельника, 16 июня, ни один российский ракетоноситель в Черном не зафиксирован.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ВМС ВСУ.

В то же время в Средиземном море находится 3 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет "Калибр". Общий залп – до 8 ракет.

За сутки в интересах РФ проход по Керченскому проливу совершили:

к Черному морю – 0 судов;

к Азовского моря – 3 судна, из них 1 двигалось из пролива Босфор.

Напомним, за прошедшую неделю войска РФ сбросили на Украину почти 3000 авиационных бомб. Также россияне выпустили около 2 800 ударных дронов и 140 ракет разных типов.