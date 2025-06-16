Українські бійці атакували позиції росіян на Курщині
На Курському напрямку пілоти бойових дронів підрозділу РУБпАК "Прайм" 5-го прикордонного загону продовжують завдавати нищівних ударів по росіянах
Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.
Зазначається, що українські дронарі уразили:
- 15 місць укриття ворога;
- три позиції артилерії та мінометних розрахунків;
- стартову позицію ворожих БпЛА;
- телекомунікаційну вежу, автомобіль;
- ліквідували склад із боєприпасами.
"Крім цього, ворог поніс втрати й в живій силі, ліквідовано щонайменше 10 окупантів. Прицільні удари й ліквідований ворог — тільки такий результат роботи підрозділу РУБпАК "Прайм", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше на Краматорському напрямку воїни прикордонної бригади "Помста" знищили російські "Гради" та пункт управління БпЛА.
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