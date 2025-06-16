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16 червня 2025, 06:40

Українські бійці атакували позиції росіян на Курщині

16 червня 2025, 06:40
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скріншот із відео
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На Курському напрямку пілоти бойових дронів підрозділу РУБпАК "Прайм" 5-го прикордонного загону продовжують завдавати нищівних ударів по росіянах

Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Зазначається, що українські дронарі уразили:

  • 15 місць укриття ворога;
  • три позиції артилерії та мінометних розрахунків;
  • стартову позицію ворожих БпЛА;
  • телекомунікаційну вежу, автомобіль;
  • ліквідували склад із боєприпасами.

"Крім цього, ворог поніс втрати й в живій силі, ліквідовано щонайменше 10 окупантів. Прицільні удари й ліквідований ворог — тільки такий результат роботи підрозділу РУБпАК "Прайм", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше на Краматорському напрямку воїни прикордонної бригади "Помста" знищили російські "Гради" та пункт управління БпЛА.

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