Українські бійці атакували позиції росіян на Курщині

скріншот із відео

На Курському напрямку пілоти бойових дронів підрозділу РУБпАК "Прайм" 5-го прикордонного загону продовжують завдавати нищівних ударів по росіянах

Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Зазначається, що українські дронарі уразили:

15 місць укриття ворога;

три позиції артилерії та мінометних розрахунків;

стартову позицію ворожих БпЛА;

телекомунікаційну вежу, автомобіль;

ліквідували склад із боєприпасами.

"Крім цього, ворог поніс втрати й в живій силі, ліквідовано щонайменше 10 окупантів. Прицільні удари й ліквідований ворог — тільки такий результат роботи підрозділу РУБпАК "Прайм", — йдеться в повідомленні.