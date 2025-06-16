Украинские бойцы атаковали позиции россиян на Курщине

скриншот с видео

На Курском направлении пилоты боевых дронов подразделения РУБпАК "Прайм" 5-го пограничного отряда продолжают наносить сокрушительные удары по россиянам

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Отмечается, что украинские дронщики поразили:

15 мест укрытия врага;

три позиции артиллерии и минометных расчетов;

стартовую позицию вражеских БпЛА;

телекоммуникационную башню, автомобиль;

ликвидировали склад с боеприпасами.

"Помимо этого, враг понес потери и в живой силе, ликвидированы по меньшей мере 10 оккупантов. Прицельные удары и ликвидированный враг — только такой результат работы подразделения РУБпАК "Прайм", — говорится в сообщении.