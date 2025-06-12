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12 червня 2025, 18:30

У ГУР назвали ім’я мільйонного знищеного російського окупанта

12 червня 2025, 18:30
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Вчора, 11 червня, воїни підрозділу активних дій ГУР МО України "Kraken" знищили "символічного" мільйонного окупанта

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає RegioNews.

Ним виявився Сергій Машаненков 1978 року народження з Камчатського краю. Він був військовослужбовцем Тихоокеанської морської піхоти ЗС РФ.

"Слава воєнній розвідці! Слава Україні!", — йдеться у повідомленні ГУР.

Нагадаємо, Росія втратила на війні проти України вже понад мільйон окупантів.

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