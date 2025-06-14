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14 июня 2025, 17:11

В Украине ожидаются дожди и грозы

14 июня 2025, 17:11
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фото: freepik.com
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В воскресенье, 15 июня, в Украине пройдут кратковременные дожди, ночью ожидается +9...+14°, днем +19...+24°, на юго-западе до +27°

Как передает RegioNews, об этом сообщил Украинский гидрометцентр.

"Облачно с прояснениями. В Украине (кроме западных областей) небольшие, днем на востоке, юго-востоке страны умеренные кратковременные дожди, местами грозы", - говорится в сообщении.

Ветер северо-западный, до 7-12 м/с.

Температура ночью +9...+14°, днем +19...+24°, на юго-западе страны до +27°; в Карпатах ночью +4...+9°, днем до +20°.

В Киеве и области в воскресенье облачно с прояснениями. Небольшой кратковременный дождь. Днем воздух прогреется до +24°.

Как сообщалось, после жары в Украину придет ощутимое похолодание.

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