Після спеки в Україну прийде відчутне похолодання

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Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз Наталки Діденко.

За її словами, навіть на сході та півдні очікується +25…+29 градусів.

У більшості областей України 11 червня очікується +21…+25 градусів, у західних областях буде найсвіжіше, +18…+23 градуси.

"У середу до нас прийде з північного заходу черговий атмосферний фронт. Відповідно, у західних, північних областях (окрім Сумщини), на Вінниччині, Черкащині, Одещині пройдуть короткочасні грозові дощі, можливі шквали та град. На решті території України опади малоймовірні", - підсумувала Н.Діденко.

Раніше відомий синоптик дав прогноз погоди на літо 2025 року.