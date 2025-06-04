Синоптики попереджають про ризик пожеж: перелік областей
У кількох регіонах України очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки
Про це інформує RegioNews з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
Зазначається, що в окремих областях фіксується п1ятий — найвищий рівень пожежної небезпеки.
Найближчими днями надзвичайна пожежна небезпека очікується:
- 03–06 червня – у Харківській області,
- 04–06 червня – у Миколаївській та Херсонській областях,
- 05–06 червня – у Тернопільській, Чернівецькій та Вінницькій областях,
- 03 та 05 червня – у Сумській області,
- 06 червня – у Івано-Франківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.
У ДСНС закликають громадян дотримуватись правил пожежної безпеки на відкритих територіях: не розпалювати вогонь у лісах та полях, не палити суху траву чи сміття, не залишати недопалки в трав’янистій місцевості.
Нагадаємо, раніше відомий синоптик розповів, якою буде погода влітку 2025 року.
02 червня 2025
Судний день російської стратегічної авіації. Що це змінить у війні та світі
Можливо, у майбутньому в підручниках історії буде записано, що СБУ операцією "Павутина" унеможливила Третю світову війну
30 травня 2025
"Злий поліцейський" Трамп. Чи зупинять війну чергові погрози Білого дому Кремлю
Президент США продовжує чекати від президента Росії адекватності. Чи дочекається?
27 травня 2025
Травневі атаки Путіна. Навіщо вони кремлівському диктатору і чого чекати Україні далі
Володимир Путін більш ніж показово продемонстрував, чи хоче він перемир’я. Слово за Трампом. Чи Конгресом
23 травня 2025
Політика, Росія, мафія. Хто і що стоїть за вбивством Андрія Портнова
Історія одного із найодіозніших українських персонажів закінчилася несподівано, але водночас і очікувано
Окупанти запустили по Україні майже сотню дронів: скільки збила ППО
04 червня 2025, 10:25Кадрові перестановки в ЗСУ: що відомо
04 червня 2025, 10:08Армія РФ продовжує терор Харківщини: двоє загиблих, п'ятеро поранених
04 червня 2025, 09:42Ворог атакував Одесу дронами: є поранений, пошкоджено житло
04 червня 2025, 09:12На Херсонщині росіяни поранили 8 мирних жителів
04 червня 2025, 08:36Масована атака на Запоріжжя: десятки дронів, авіаударів та артобстрілів
04 червня 2025, 08:18На Львівщині жінка намагалася стрибнути з мосту: її врятували
04 червня 2025, 08:03Рятувальники ліквідовують масштабні пожежі після нічної атаки на Харків
04 червня 2025, 07:39Росія вивела в Чорне море кораблі, споряджені крилатими ракетами "Калібр"
04 червня 2025, 07:26
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Судний день російської стратегічної авіації. Що це змінить у війні та світі
"Злий поліцейський" Трамп. Чи зупинять війну чергові погрози Білого дому Кремлю
Всі блоги »