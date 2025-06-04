Синоптики попереджають про ризик пожеж: перелік областей

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це інформує RegioNews з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Зазначається, що в окремих областях фіксується п1ятий — найвищий рівень пожежної небезпеки.

Найближчими днями надзвичайна пожежна небезпека очікується:

03–06 червня – у Харківській області,

04–06 червня – у Миколаївській та Херсонській областях,

05–06 червня – у Тернопільській, Чернівецькій та Вінницькій областях,

03 та 05 червня – у Сумській області,

06 червня – у Івано-Франківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

У ДСНС закликають громадян дотримуватись правил пожежної безпеки на відкритих територіях: не розпалювати вогонь у лісах та полях, не палити суху траву чи сміття, не залишати недопалки в трав’янистій місцевості.



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