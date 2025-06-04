08:03  04 червня
На Львівщині жінка намагалася стрибнути з мосту: її врятували
03:30  04 червня
На Прикарпатті чоловік влаштував "бізнес" на ухилянтах
02:55  04 червня
Співачка Тіна Кароль розповіла, що їй не подобається в чоловіках
UA | RU
UA | RU
04 червня 2025, 09:02

Синоптики попереджають про ризик пожеж: перелік областей

04 червня 2025, 09:02
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У кількох регіонах України очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Про це інформує RegioNews з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Зазначається, що в окремих областях фіксується п1ятий — найвищий рівень пожежної небезпеки.

Найближчими днями надзвичайна пожежна небезпека очікується:

  • 03–06 червня – у Харківській області,
  • 04–06 червня – у Миколаївській та Херсонській областях,
  • 05–06 червня – у Тернопільській, Чернівецькій та Вінницькій областях,
  • 03 та 05 червня – у Сумській області,
  • 06 червня – у Івано-Франківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

У ДСНС закликають громадян дотримуватись правил пожежної безпеки на відкритих територіях: не розпалювати вогонь у лісах та полях, не палити суху траву чи сміття, не залишати недопалки в трав’янистій місцевості.

Нагадаємо, раніше відомий синоптик розповів, якою буде погода влітку 2025 року.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
пожежа пожежна небезпека Укргідрометцентр Спека Синоптики попередження
02 червня 2025
Судний день російської стратегічної авіації. Що це змінить у війні та світі
Можливо, у майбутньому в підручниках історії буде записано, що СБУ операцією "Павутина" унеможливила Третю світову війну
30 травня 2025
"Злий поліцейський" Трамп. Чи зупинять війну чергові погрози Білого дому Кремлю
Президент США продовжує чекати від президента Росії адекватності. Чи дочекається?
27 травня 2025
Травневі атаки Путіна. Навіщо вони кремлівському диктатору і чого чекати Україні далі
Володимир Путін більш ніж показово продемонстрував, чи хоче він перемир’я. Слово за Трампом. Чи Конгресом
23 травня 2025
Політика, Росія, мафія. Хто і що стоїть за вбивством Андрія Портнова
Історія одного із найодіозніших українських персонажів закінчилася несподівано, але водночас і очікувано
Окупанти запустили по Україні майже сотню дронів: скільки збила ППО
04 червня 2025, 10:25
Кадрові перестановки в ЗСУ: що відомо
04 червня 2025, 10:08
Армія РФ продовжує терор Харківщини: двоє загиблих, п'ятеро поранених
04 червня 2025, 09:42
Ворог атакував Одесу дронами: є поранений, пошкоджено житло
04 червня 2025, 09:12
На Херсонщині росіяни поранили 8 мирних жителів
04 червня 2025, 08:36
Масована атака на Запоріжжя: десятки дронів, авіаударів та артобстрілів
04 червня 2025, 08:18
На Львівщині жінка намагалася стрибнути з мосту: її врятували
04 червня 2025, 08:03
Рятувальники ліквідовують масштабні пожежі після нічної атаки на Харків
04 червня 2025, 07:39
Росія вивела в Чорне море кораблі, споряджені крилатими ракетами "Калібр"
04 червня 2025, 07:26
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Судний день російської стратегічної авіації. Що це змінить у війні та світі
"Злий поліцейський" Трамп. Чи зупинять війну чергові погрози Білого дому Кремлю
Всі публікації »
Максим Жорін
Вадим Денисенко
Володимир Фесенко
Всі блоги »