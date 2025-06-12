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12 червня 2025, 11:57

Це фейк: поліція спростувала нові штрафи за ПДР з 1 липня

12 червня 2025, 11:57
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Фото: Патрульна поліція Дніпропетровської області
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У МВС заперечили інформацію про запровадження нових штрафів за порушення ПДР з 1 липня

Про це повідомляє Патрульна поліція Дніпропетровської області, повідомляє RegioNews.

У соціальних мережах останніми днями активно поширюється інформація про нібито нові штрафи за порушення правил дорожнього руху, які мають набути чинності з 1 липня 2025 року. Проте в Міністерстві внутрішніх справ офіційно заявили, що таких змін на сьогодні не ухвалено.

У поліції закликають громадян не піддаватися на дезінформацію та не поширювати неперевірені повідомлення. Наразі жодних змін до законодавства щодо посилення адміністративної відповідальності за порушення ПДР або правил публічного порядку не приймалося.

Правоохоронці наголошують, що про будь-які нововведення у сфері безпеки дорожнього руху обов’язково буде повідомлено через офіційні інформаційні ресурси. Водночас громадянам рекомендують стежити за оновленнями виключно на перевірених джерелах - таких як сайти МВС, Національної поліції та офіційні сторінки у соцмережах.

Нагадаємо, житель Одещини сяде на 3 роки за порушення ПДР.

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