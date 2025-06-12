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Правоохоронці викрили двох жителів Білгород-Дністровського району у браконьєрстві на території Національного природного парку «Тузлівські лимани»

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

У середу, 11 червня співробітники водної поліції Білгород-Дністровського районного відділу поліції спільно з прикордонниками та представниками державної екологічної інспекції під час спільного рейду поблизу села Трихатки Лиманської громади на березі озера Шагани виявили двох чоловіків віком 35 та 29 років, які займались виловом риби забороненими знаряддями лову без відповідних дозвільних документів.

Викликана на місце події слідчо-оперативна група вилучила у чоловіків ліскову сітку та 66 одиниць камбал глос і калканів.

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Незаконний улов правоохоронці передали на зберігання спеціалізованому підприємству.

Правопорушникам загрожує до трьох років обмеження волі.

Нагадаємо, в Одеській області поліцейські затримали батька із сином, які наловили риби майже на 2,5 млн грн.