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Это фейк: полиция опровергла новые штрафы за ПДД с 1 июля
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12 июня 2025, 11:57

Это фейк: полиция опровергла новые штрафы за ПДД с 1 июля

12 июня 2025, 11:57
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Фото: Патрульная полиция Днепропетровской области
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В МВД отрицают информацию о введении новых штрафов за нарушение ПДД с 1 июля

Об этом сообщает Патрульная полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

В социальных сетях в последние дни активно распространяется информация о якобы новых штрафах за нарушение ПДД, которые должны вступить в силу с 1 июля 2025 года. Однако в Министерстве внутренних дел официально заявили, что таких изменений на сегодняшний день не принято.

В полиции призывают граждан не подвергаться дезинформации и не распространять непроверенные сообщения. Пока никаких изменений в законодательство об усилении административной ответственности за нарушение ПДД или правил публичного порядка не принималось.

Правоохранители отмечают, что о любых нововведениях в сфере безопасности дорожного движения обязательно будет сообщено через официальные информационные ресурсы. В то же время, гражданам рекомендуется следить за обновлениями исключительно на проверенных источниках - таких как сайты МВД, Национальной полиции и официальные страницы в соцсетях.

Напомним, житель Одесской области сядет на 3 года за нарушение ПДД.

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