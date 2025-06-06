В Україні змінились ціни на молочну продукцію: скільки тепер доведеться
В українських супермаркетах змінились ціни на молочну продукцію. Зокрема, подорожчало вершкове масло
Про це повідомляє Мінфін, передає RegioNews.
Станом на початок червня ціни на вершкове масло зросли зросли. Наприклад, Вершкове масло "Селянське" 72,5 подорожчало в середньому на кілька копійок (до 117,25 гривні за 200 грамів). При цьому масло "Яготинське" також подорожчало: з 104,81 гривні до 111,45 гривні за 200 грамів.
При цьому вартість молока лишилась майже стабільною. Молоко "Простоквашино" не змінилось в ціні (близько 53,56 гривні за 900 мілілітрів). Молоко "Яготинське" подешевшало з 57,57 гривні до 53,45 гривні.
Сметана "Президент" 15% подорожчала з 54,16 гривні за 350 грамів до 54,49 гривні.
Нагадаємо, в Україні значно подорожчала молода картопля. Ціни доходять до 100 гривень за кілограм. Експерти пояснюють це, зокрема, невисоким попитом. Адже молоду картоплю зазвичай купують не у великих кількостях.