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Про це повідомляє Мінфін, передає RegioNews.

Станом на початок червня ціни на вершкове масло зросли зросли. Наприклад, Вершкове масло "Селянське" 72,5 подорожчало в середньому на кілька копійок (до 117,25 гривні за 200 грамів). При цьому масло "Яготинське" також подорожчало: з 104,81 гривні до 111,45 гривні за 200 грамів.

При цьому вартість молока лишилась майже стабільною. Молоко "Простоквашино" не змінилось в ціні (близько 53,56 гривні за 900 мілілітрів). Молоко "Яготинське" подешевшало з 57,57 гривні до 53,45 гривні.

Сметана "Президент" 15% подорожчала з 54,16 гривні за 350 грамів до 54,49 гривні.

Нагадаємо, в Україні значно подорожчала молода картопля. Ціни доходять до 100 гривень за кілограм. Експерти пояснюють це, зокрема, невисоким попитом. Адже молоду картоплю зазвичай купують не у великих кількостях.