17:25  05 червня
Спроба самогубства в центрі Києва: чоловік намагався стрибнути з мосту
14:17  05 червня
Мер Харкова показав відео удару "шахедів" по житлових будинках
13:04  05 червня
Росіяни обстріляли рятувальників на Донеччині: поранено водія ДСНС
UA | RU
UA | RU
06 червня 2025, 03:55

В Україні змінились ціни на молочну продукцію: скільки тепер доведеться

06 червня 2025, 03:55
Читайте также на русском языке
Фото: YouTube
Читайте также
на русском языке

В українських супермаркетах змінились ціни на молочну продукцію. Зокрема, подорожчало вершкове масло

Про це повідомляє Мінфін, передає RegioNews.

Станом на початок червня ціни на вершкове масло зросли зросли. Наприклад, Вершкове масло "Селянське" 72,5 подорожчало в середньому на кілька копійок (до 117,25 гривні за 200 грамів). При цьому масло "Яготинське" також подорожчало: з 104,81 гривні до 111,45 гривні за 200 грамів.

При цьому вартість молока лишилась майже стабільною. Молоко "Простоквашино" не змінилось в ціні (близько 53,56 гривні за 900 мілілітрів). Молоко "Яготинське" подешевшало з 57,57 гривні до 53,45 гривні.

Сметана "Президент" 15% подорожчала з 54,16 гривні за 350 грамів до 54,49 гривні.

Нагадаємо, в Україні значно подорожчала молода картопля. Ціни доходять до 100 гривень за кілограм. Експерти пояснюють це, зокрема, невисоким попитом. Адже молоду картоплю зазвичай купують не у великих кількостях.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
продукти ціни
Можна заощадити: скільки в Україні зараз коштує п'ять літрів олії
03 червня 2025, 04:30
Овочі дешевшають, ягоди дорожчають: що відбувається з цінами в Україні
03 червня 2025, 04:00
В Україні змінилась ціна на яйця: скільки тепер коштує "десяток"
31 травня 2025, 00:30
Всі новини »
04 червня 2025
Легендарна "Ворскла" на межі зникнення. Що чекає на клуб після вильоту з УПЛ, і до чого тут Жеваго
Кінець сезону-2024/25 у вітчизняному футболі відзначився цікавою подією. Із першої ліги ПФЛ до Прем'єр-ліги піднявся СК "Полтава", а у зворотному напрямку, із УПЛ у нижчий дивізіон, відправилася інша ...
02 червня 2025
Судний день російської стратегічної авіації. Що це змінить у війні та світі
Можливо, у майбутньому в підручниках історії буде записано, що СБУ операцією "Павутина" унеможливила Третю світову війну
30 травня 2025
"Злий поліцейський" Трамп. Чи зупинять війну чергові погрози Білого дому Кремлю
Президент США продовжує чекати від президента Росії адекватності. Чи дочекається?
27 травня 2025
Травневі атаки Путіна. Навіщо вони кремлівському диктатору і чого чекати Україні далі
Володимир Путін більш ніж показово продемонстрував, чи хоче він перемир’я. Слово за Трампом. Чи Конгресом
В Україні подорожчали новобудови: скільки тепер коштує придбати власне житло
06 червня 2025, 03:25
Соліст "ТіК" Віктор Бронюк пояснив, чому звільнився з військової служби
06 червня 2025, 02:55
Викрили афериста з "ДНР", який крав гроші в жителів Житомирщини: зловмисник "заробив" 4,5 мільйона
06 червня 2025, 02:25
На Донеччині внаслідок обстрілу загинула людина
06 червня 2025, 01:25
Фільм "Дівія" про війну в Україні покажуть на чеському кінофестивалі
06 червня 2025, 00:25
Трамп фігурував у файлах Епштейна, якого звинуватили в педофілії та торгівлі людьми - Маск
05 червня 2025, 23:45
На Черкащині керівник народного ансамблю зґвалтував та вбив дитину
05 червня 2025, 23:15
Росіяни атакували Дніпропетровщину понад 20 разів: в ОВА розповіли про наслідки
05 червня 2025, 22:45
На Черкащині чоловік вкрав у жінки гроші, які вона отримала після загибелі сина військового
05 червня 2025, 22:00
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Легендарна "Ворскла" на межі зникнення. Що чекає на клуб після вильоту з УПЛ, і до чого тут Жеваго
Судний день російської стратегічної авіації. Що це змінить у війні та світі
Всі публікації »
Максим Жорін
Вадим Денисенко
Володимир Фесенко
Всі блоги »