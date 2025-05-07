Спалах кору на Полтавщині: захворіли троє людей

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомила Пирятинська громада, передає RegioNews.

Зазначається, що в постраждалих спершу з'явилися біль у горлі, кашель, кон'юнктивіт і температура, а вже за кілька днів — характерний висип.

Відомо, що одна дитина не була щеплена, ще двоє людей — без підтверджених даних про вакцинацію.

За всіма контактними особами встановлено медичне спостереження.

Кір: що відомо про захворювання

Кір – вкрай заразне вірусне захворювання. 90% нещеплених людей, які контактують із хворим, також інфікуються. Вірус легко передається повітряно-крапельним шляхом і зберігається на поверхнях до двох годин.

Найефективніший спосіб захисту — вакцинація. Щеплення проводять у 12 місяців та 6 років. Вакцина безпечна, перевірена часом і безкоштовна в Україні.

Медики закликають негайно звертатися до лікаря при перших симптомах: гарячці, кашлі, сльозотечі та висипу. Особливо це важливо для дітей до 5 років, адже кір може спричинити важкі ускладнення — пневмонію, енцефаліт, навіть смерть.

Нагадаємо, цьогоріч на Буковині через ускладнення від кору померла 10-річна дитина, яка не була щеплена.

Раніше МОЗ повідомляв, що в Україні організують додаткові раунди з вакцинації для того, щоб уникнути спалахів інфекційних хвороб у громадах.