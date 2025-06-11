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11 червня 2025, 15:46

Хліб в Україні подорожчає: експерт назвав причини

11 червня 2025, 15:46
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Всеукраїнська асоціація пекарів прогнозує подорожчання хліба в Україні на 20% до кінця 2025 року

Про це в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна" заявив очільник асоціації Олександр Тараненко, передає RegioNews.

За його словами, ціни на хліб наразі становлять трохи більше 40 грн за кілограм на рівні хлібзаводів, а додатково маржа супермаркетів іноді доходить до 30%, хоча законодавчо вона не повинна перевищувати 10%.

За словами експерта, середньостатистичний українець споживає близько 150–200 грамів хліба на день, що складає приблизно 5 кг на місяць.

Витрати на хліб у середньому становлять близько 200–210 грн на місяць. Якщо ціни зростуть на 20%, то витрати збільшаться приблизно на 40 грн щомісяця.

Тараненко підкреслив, що для пенсіонерів та малозабезпечених це суттєва сума, але загалом не підірве сімейний бюджет.

Причинами подорожчання він назвав зростання цін на основні складові: борошно, дріжджі, жири, цукор, а також збільшення вартості електроенергії, логістики та підвищення мінімальної зарплати працівникам критично важливих підприємств до 20 тис. грн (після податків – близько 16 тис. грн).

Також він спростував думки про змову виробників хліба для підвищення цін, зазначивши, що в Україні зареєстровано понад 3 тисячі виробників хліба, і навіть якщо працює дві тисячі, уявити, що всі діють спільно, – нереально.

Нагадаємо, в Україні протягом 2025 року змінилась вартість комунальних послуг. Особливо це стосується електроенергії.

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