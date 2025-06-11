15:19  11 июня
В Хмельницкой области офицер ВСУ организовал коррупционную схему на поставке хлеба
12:52  11 июня
В Киеве женщина пыталась выпрыгнуть из окна – полиция вовремя вмешалась
10:37  11 июня
Во Львове скутер сбил пожилую женщину: ее госпитализировали
UA | RU
UA | RU
11 июня 2025, 15:46

Хлеб в Украине подорожает: эксперт назвал причины

11 июня 2025, 15:46
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Всеукраинская ассоциация пекарей прогнозирует подорожание хлеба в Украине на 20% к концу 2025 года

Об этом в интервью агентству "Интерфакс-Украина" заявил глава ассоциации Александр Тараненко, передает RegioNews.

По его словам, цены на хлеб сейчас составляют чуть больше 40 грн за килограмм на уровне хлебзаводов, а дополнительно маржа супермаркетов иногда доходит до 30%, хотя законодательно она не должна превышать 10%.

По словам эксперта, среднестатистический украинец потребляет около 150-200 граммов хлеба в день, что составляет около 5 кг в месяц.

Расходы на хлеб в среднем составляют около 200–210 грн. в месяц. Если цены вырастут на 20%, то затраты увеличатся примерно на 40 грн ежемесячно.

Тараненко подчеркнул, что для пенсионеров и малоимущих это существенная сумма, но в целом не подорвет семейный бюджет.

Причинами удорожания он назвал рост цен на основные составляющие: муку, дрожжи, жиры, сахар, а также увеличение стоимости электроэнергии, логистики и повышение минимальной зарплаты работникам критически важных предприятий до 20 тыс. грн (после налогов – около 16 тыс. грн).

Также он опроверг мнения о сговоре производителей хлеба для повышения цен, отметив, что в Украине зарегистрировано более 3 тысяч производителей хлеба, и даже если работают две тысячи, представить, что все действуют совместно, – нереально.

Напомним, в Украине за 2025 год изменилась стоимость коммунальных услуг. Особенно это касается электроэнергии.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
хлеб хлебзавод мука семейный бюджет подорожание цена
В Украине снова изменилась стоимость огурцов: сколько придется платить за килограмм
10 июня 2025, 03:35
В Украине резко подорожали яблоки: сколько стоит килограмм
22 мая 2025, 21:47
В Украине подорожала рыба: сколько теперь придется тратить
20 мая 2025, 04:40
Все новости »
11 июня 2025
Блэкаут на оккупированных Запорожье и Херсонщине. Как ВСУ сорвали планы россиян по ЗАЭС
Украинская армия сорвала коварные планы российских окупантов, которые "не замечали" представители импотентного МАГАТЭ
04 июня 2025
Легендарная "Ворскла" на грани исчезновения. Что ждет клуб после вылета из УПЛ, и при чем здесь Жеваго
Конец сезона-2024/25 в отечественном футболе ознаменовался интересным событием. Из первой лиги ПФЛ в Премьер-лигу поднялся СК "Полтава", а в обратном направлении из УПЛ в низший дивизион отправилась д...
02 июня 2025
Судный день российской стратегической авиации. Что это изменит в войне и мире
Возможно, в будущем в учебниках истории будет записано, что СБУ операцией "Паутина" сделала невозможным Третью мировую войну
30 мая 2025
"Злой полицейский" Трамп. Остановят ли войну очередные угрозы Белого дома Кремлю
Президент США продолжает ожидать адекватности от президента России. Дождется ли?
Под завалами харьковского предприятия спасатели обнаружили второе тело
11 июня 2025, 16:41
Столбняк в Украине: три случая за 5 месяцев, два из которых – летальные
11 июня 2025, 15:58
В Днепре возле цветочного магазина нашли гранату - полиция оцепила территорию
11 июня 2025, 15:55
СБУ и полиция будут проводить спецоперацию во Львове для выявления диверсантов
11 июня 2025, 15:52
Украинцы стали чаще уезжать за границу
11 июня 2025, 15:39
Запорожские полицейские разоблачили незаконную добычу воды на 2,7 млн грн
11 июня 2025, 15:38
В Одесской области пограничники задержали злоумышленников, которые за 10,5 тыс. долларов организовали трансфер за границу
11 июня 2025, 15:29
В Хмельницкой области офицер ВСУ организовал коррупционную схему на поставке хлеба
11 июня 2025, 15:19
Нож и смертельная ссора в Кривом Роге: полиция нашла подозреваемого
11 июня 2025, 15:18
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Блэкаут на оккупированных Запорожье и Херсонщине. Как ВСУ сорвали планы россиян по ЗАЭС
Легендарная "Ворскла" на грани исчезновения. Что ждет клуб после вылета из УПЛ, и при чем здесь Жеваго
Все публикации »
Александр Коваленко
Юрий Луценко
Остап Дроздов
Все блоги »