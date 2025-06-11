Хлеб в Украине подорожает: эксперт назвал причины

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Всеукраинская ассоциация пекарей прогнозирует подорожание хлеба в Украине на 20% к концу 2025 года

Об этом в интервью агентству "Интерфакс-Украина" заявил глава ассоциации Александр Тараненко, передает RegioNews.

По его словам, цены на хлеб сейчас составляют чуть больше 40 грн за килограмм на уровне хлебзаводов, а дополнительно маржа супермаркетов иногда доходит до 30%, хотя законодательно она не должна превышать 10%.

По словам эксперта, среднестатистический украинец потребляет около 150-200 граммов хлеба в день, что составляет около 5 кг в месяц.

Расходы на хлеб в среднем составляют около 200–210 грн. в месяц. Если цены вырастут на 20%, то затраты увеличатся примерно на 40 грн ежемесячно.

Тараненко подчеркнул, что для пенсионеров и малоимущих это существенная сумма, но в целом не подорвет семейный бюджет.

Причинами удорожания он назвал рост цен на основные составляющие: муку, дрожжи, жиры, сахар, а также увеличение стоимости электроэнергии, логистики и повышение минимальной зарплаты работникам критически важных предприятий до 20 тыс. грн (после налогов – около 16 тыс. грн).

Также он опроверг мнения о сговоре производителей хлеба для повышения цен, отметив, что в Украине зарегистрировано более 3 тысяч производителей хлеба, и даже если работают две тысячи, представить, что все действуют совместно, – нереально.

Напомним, в Украине за 2025 год изменилась стоимость коммунальных услуг. Особенно это касается электроэнергии.