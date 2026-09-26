Росіяни вдарили по Києву: є поранені, загорівся магазин

Фото: ДСНС

Про це повідомив мер столиці, передає RegioNews.



У Дарницькому районі сталась пожежа поруч зі складами. Вогонь ліквідували.



В оболонському районі уламки впали біля житлового будинку. Пошкоджені та вибиті вікна. Пожежі не сталось.



У Соломʼянському районі внаслідок падіння безпілотника. Загорілась покрівля офісної будівлі. Пожежу загасили. Також триває пошуково-рятувальна операція в пʼятиповерхівці. Там наразі відомо про щонайменше четверо постраждалих.



У Святошинському районі безпілотник впав на територію торговельного центру. Загорівся один із магазинів. Наразі вогонь загасили.

Нагадаємо, раніше росіяни атакували ліцей у Київській області безпілотником. Внаслідок удару виникла пожежа.