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26 вересня 2026, 09:50

Росіяни вдарили по Києву: є поранені, загорівся магазин

26 вересня 2026, 09:50
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Фото: ДСНС
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У ніч проти 26 вересня росіяни атакували Київ. Загорілись пожежі

Про це повідомив мер столиці, передає RegioNews.

У Дарницькому районі сталась пожежа поруч зі складами. Вогонь ліквідували.

В оболонському районі уламки впали біля житлового будинку. Пошкоджені та вибиті вікна. Пожежі не сталось.

У Соломʼянському районі внаслідок падіння безпілотника. Загорілась покрівля офісної будівлі. Пожежу загасили. Також триває пошуково-рятувальна операція в пʼятиповерхівці. Там наразі відомо про щонайменше четверо постраждалих.

У Святошинському районі безпілотник впав на територію торговельного центру. Загорівся один із магазинів. Наразі вогонь загасили.

Нагадаємо, раніше росіяни атакували ліцей у Київській області безпілотником. Внаслідок удару виникла пожежа.

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