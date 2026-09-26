Росіяни атакували Одещину: загорівся готель

Фото: ДСНС

Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.

За словами рятувальників, через влучання загорівся двоповерховий недіючий готельно-ресторанний комплекс та адміністративні будівлі. Крім того, вибито скло й пошкоджено фасади десяти приватних житлових будинків та двох триповерхових житлових будинків.

На щастя, загиблих та постраждалих немає.

Нагадаємо, також вночі росіяни атакували столицю. Один із дронів упав на території торговельного центру.