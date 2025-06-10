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10 червня 2025, 03:35

В Україні знову змінилась вартість огірків: скільки доведеться платити за кілограм

10 червня 2025, 03:35
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В Україні змінились цінники на тепличні огірки. Причиною називають збільшення пропозиції на ринку

Про це повідомляє EastFruit, передає RegioNews.

Експерти зауважили, що на ринку з'являється все більше пропозиції овочів із літніх теплиць. Тому ціна на тепличні огірки продовжує знижуватися.

Тепер основні продажі огірка українські тепличні комбінати здійснюють у діапазоні 30-55 гривень за кілограм. Це на 21% менше, аніж раніше. Вартість також залежить від сорту та обсягу партії.

"Позитивним моментом для українських виробників став той факт, що обвал цін припав саме на останні дні реалізації огірка першої сівозміни. Сьогодні у місцевих тепличних комбінатах активно йде робота із зачистки теплиць, до реалізації другої сівозміни виробники планують приступити у другій половині літа", – зауважують аналітики і додають, що попри чергове зниження цін огірок наразі українські комбінати відвантажують у середньому на 37% дорожче, ніж на початку червня 2024 року", - кажуть аналітики.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про подорожчання молодої картоплі. Ціна в деяких випадках доходила до 100 гривень за кілограм. Експерти пояснили це тим, що цей овоч люди не купують у великій кількості.

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