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Об этом сообщает EastFruit, передает RegioNews.

В Украине на этой неделе продолжает расти предложение свеклы из-за нового урожая местных фермеров. В то же время урожай в прошлом году продается по высоким ценам.

Спрос на свеклу 2024 года стабильно высок. Сейчас он продается по 25–33 гривны за килограмм. Стоимость зависит от качества продукции и объема партии. Если сравнивать с прошлым годом, это подорожание на 21%.

Сезон столовой свеклы в 2025 году стартовал в традиционные сроки. При этом цены колеблются от 32 до 40 гривен за килограмм. Чем больше появляется предложение, тем меньше цены. В то же время, эксперты считают, что это снижение может быть незначительным, ведь нет давления со стороны переходных запасов свеклы в прошлом году.

Напомним, в Украине подорожал молодой картофель. Цены кое-где доходят до 100 гривен за килограмм. Эксперты объясняют это тем, что этот овощ не покупают в больших количествах, только полакомиться.