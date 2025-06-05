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Про це повідомляє AgroReview, передає RegioNews.

За словами голови українського представництва нідерландської селекційної компанії HZPC Royal Group Ігоря Чечітка, ціни на молоду картоплю вже почали знижуватися. Особливо якщо порівнювати з минулим тижнем, коли вартість могла доходити до 100 гривень за кілограм. Однак зараз овоч все ще залишається не масовим продуктом.

"Деякий час тому вона перевищувала 100 гривень за кілограм. Згоден, на перший погляд, така ціна здається занадто високою. Але це і продукт не масовий, попит на нього відносно невеликий. Його купують у незначних кількостях, щоб поласувати", - пояснив експерт.

Він додав, що одна з причин високої ціни — значні витрати на виробництво. Вирощування молодої картоплі потребує ретельної підготовки насіннєвого матеріалу, його прогрівання, попереднього пророщування, а також акуратної посадки, яка часто здійснюється вручну або напівручним способом, переважно в плівкових теплицях.

Крім того, є низька врожайність. Якщо молоду картоплю вирощували б у відкритому ґрунті до повного дозрівання та за сприятливих погодних умов, цей показник міг би сягати 40–50 тонн з гектара або навіть більше. Проте показник зараз на рівні 15-17 тонн з гектара.

"Це в половину менше, ніж якби картопля повністю дозріла у відкритому ґрунті без зрошення. А за умови двох-трьох дощів за сезон вона дала б 40-50 т/га, а то й більше", - додав експерт.

Нагадаємо, станом на кінець травня кілограм картоплі в Україні в середньому продавався за 84,30 гривні. При цьому у квітні молода картопля коштувала приблизно 42,60 гривні за кілограм. Тобто, лише за місяць популярний овоч зріс у ціні вдвічі.