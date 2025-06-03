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В українських мережах соняшникову олію можна знайти в об'ємах п'яти літрів. Стало відомо, в яких магазинах популярний товар можна купити "оптом"

Про це повідомляє agronews.ua, передає RegioNews.

В Україні олію можна купити не лише в літрових пляшках, але й у п'яти літрових. Журналісти проаналізували, скільки коштує такий товар в українських магазинах. Заощадити можна аж до 275,35 гривні.

У магазинах "Фора" ціна на соняшникову олію в п'яти літрових пляшках коштує близько 494 гривні. У Мetro ціни стартують від 333,90 гривні.

У "Сільпо" в такому об'ємі олію можна купити від 389 гривень, а в мережі "АТБ" від 238,65 гривні. Тим часом у Novus ціни стартують від близько 514 гривень.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про подорожчання молодої картоплі. Середня вартість у травні становила 84,30 гривні. При цьому у квітні молода картопля коштувала приблизно 42,60 гривні за кілограм. Тобто, лише за місяць популярний овоч зріс у ціні вдвічі.