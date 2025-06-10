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В Украине фиксируют подорожание старого картофеля. Если сравнивать с прошлым годом, то стоимость выросла на 24%

Об этом сообщает East-Fruit, передает RegioNews.

Основной причиной удорожания называют сокращение предложения. Еще в конце прошлой недели в среднем килограмм прошлогоднего картофеля стоил 18-28 гривен. Это на 13% выше, чем раньше. Эксперты объясняют это фактическим завершением сезона реализации этой продукции на украинском рынке.

При этом спрос на этот картофель все еще остается высоким. Если сравнивать цены с прошлым годом, то фиксируют удорожание на 24%.

Напомним, в Украине подешевела белокочанная капуста. Снижение стоимости фиксируют на уровне около 20%. Пока капусту в магазинах продают примерно за 24-32 гривны за килограмм.