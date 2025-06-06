У Чорному морі зафіксували російський корабель із крилатими ракетами "Калібр"
Станом на ранок 6 червня російська армія тримає в акваторії Чорного моря один корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр". Загальний залп – до 6 ракет
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.
Також відомо, що станом на 06:00:
- в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- в Середземному морі перебувають 3 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр". Загальний залп – до 8 ракет.
Нагадаємо, у ніч на 3 червня Служба безпеки України провела успішну спецоперацію із підриву підводних опор Кримського мосту.
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