В Черном море зафиксировали российский корабль с крылатыми ракетами "Калибр"
По состоянию на утро 6 июня российская армия держит в акватории Черного моря один корабль, являющийся носителем крылатых ракет "Калибр". Общий залп – до 6 ракет
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ.
Также известно, что по состоянию на 06:00:
- в Азовском море вражеские корабли отсутствуют;
- в Средиземном море находятся 3 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет "Калибр". Общий залп – до 8 ракет.
Напомним, в ночь на 3 июня Служба безопасности Украины провела успешную спецоперацию по подрыву подводных опор Крымского моста.
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