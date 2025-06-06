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06 июня 2025, 03:55

В Украине изменились цены на молочную продукцию: сколько теперь придется

06 июня 2025, 03:55
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Фото: YouTube
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В украинских супермаркетах изменились цены на молочную продукцию. В частности, подорожало сливочное масло

Об этом сообщает Минфин, передает RegioNews.

По состоянию на начало июня цены на сливочное масло выросли. К примеру, Сливочное масло "Селянское" 72,5 подорожало в среднем на несколько копеек (до 117,25 гривны за 200 граммов). При этом масло "Яготинское" также подорожало: со 104,81 гривны до 111,45 гривны за 200 граммов.

При этом стоимость молока осталась почти стабильной. Молоко "Простоквашино" не изменилось в цене (около 53,56 гривны за 900 миллилитров). Молоко "Яготинское" подешевело с 57,57 грн до 53,45 грн.

Сметана "Президент" 15% подорожала с 54,16 гривны за 350 грамм до 54,49 гривны.

Напомним, в Украине значительно подорожал молодой картофель. Цены доходят до 100 гривен за килограмм. Эксперты объясняют это, в частности, невысоким спросом. Ведь молодой картофель обычно покупают не в больших количествах.

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