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03 червня 2025, 04:00

Овочі дешевшають, ягоди дорожчають: що відбувається з цінами в Україні

03 червня 2025, 04:00
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Ціни на ранні овочі та фрукти в Україні різко змінились. Зокрема, черешня встановлює рекорди по вартості

Про це повідомляє AgroReview, передає RegioNews.

На українському ринку фіксують зменшення цін на ранні овочі. При цьому фрукти та ягоди лишаються з високими цінниками.

Експерти пояснили, що виробники огірків були змушені зменшити вартість через збільшення пропозиції. Тому зараз ціна за кілограм опустилась до 55 гривень. Рання картопля ще минулого тижня коштувала 46-65 гривень, а тепер впала до 45 гривень.

Капуста нового врожаю вже коштує в середньому 20-27 гривень за кілограм замість 34-38 гривень. Буряк подешевшав з 55-60 гривень до 50-55 гривень за кілограм.

Кілограм баклажана впав у ціні з 100-180 до 100-110 гривень. Солодкий перець впав у вартості з 115-120 до 100-110 гривень за кілограм.

Водночас ягоди продовжують дорожчати Зокрема, полуниця в середньому коштує до 180 гривень за кілограм (раніше — до 170 гривень). Черешня нового врожаю зараз у середньому коштує 100-200 гривень за кілограм. Це робить черешню одним із найдорожчих сезонних фруктів цього літа.

Нагадаємо, що в травні зросла середня вартість яблук. Якщо у квітні кілограм коштував близько 46,97 гривні, то в травні вже 52,99 гривні. Таким чином, лише за місяць яблука стали дорожче на більш ніж 12%.

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