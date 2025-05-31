В Україні змінилась ціна на яйця: скільки тепер коштує "десяток"
За квітень вартість яєць в Україні змінилась приблизно на 2,6%. Якщо порівнювати з минулим роком - можна побачити суттєве подорожчання
Про це повідомляє AgroTimes, передає RegioNews.
За даними Державної служби статистики, у квітні 2025 року яйця в Україні стали дешевше на 2,6%. Тобто, в середньому ціна за "десяток" становить 59,17 гривні. У березні це було 60,74 гривні.
Проте якщо порівнювати з минулим роком, то фіксують подорожчання на 76,9%. Адже у квітні 2024 року десять яєць коштували в середньому 33,45 гривні.
Нагадаємо, в Україні подешевшала білоголова капуста. Зараз її продають в середньому за 23-32 гривні за кілограм. Причиною називають те, що пропозиція стала більше, але попит доволі невисокий.
В Україні вдвічі подорожчав популярний сезонний овоч: скільки тепер платити за кілограмВсі новини »
29 травня 2025, 03:50Ціни на черешню "приходять до норми": яка тепер ціна за кілограм
28 травня 2025, 03:30В Україні зростають ціни на ріпак: які причини
27 травня 2025, 04:50
30 травня 2025
"Злий поліцейський" Трамп. Чи зупинять війну чергові погрози Білого дому Кремлю
Президент США продовжує чекати від президента Росії адекватності. Чи дочекається?
27 травня 2025
Травневі атаки Путіна. Навіщо вони кремлівському диктатору і чого чекати Україні далі
Володимир Путін більш ніж показово продемонстрував, чи хоче він перемир’я. Слово за Трампом. Чи Конгресом
23 травня 2025
Політика, Росія, мафія. Хто і що стоїть за вбивством Андрія Портнова
Історія одного із найодіозніших українських персонажів закінчилася несподівано, але водночас і очікувано
22 травня 2025
Удар по полігону в Шостці та демарш комбата "Магури". Що сталося і як до цього ставитися
На війні, на жаль, не обійтись без втрат, але чи усі вони є необхідними?
Співак Melovin пояснив, чому на Євробаченні дав високу оцінку скандальному естонцю
31 травня 2025, 01:30"Відчула полегшення": солістка Go_A Катерина Павленко зізналась, чому її виключили з журі Євробачення
30 травня 2025, 23:50В Армія+ з'явився курс "військових роботів"
30 травня 2025, 23:35Танцівниця Олена Шоптенко розповіла, чи спілкується з ексчоловіком Дікусаром, який зараз воює
30 травня 2025, 22:45Смертельна аварія на Полтавщині: молода жінка загинула на місці
30 травня 2025, 22:25Обіцяла хорошу роботу: на Харківщині затримали жінку, яка вербувала дівчат для проституції в Європі
30 травня 2025, 21:45Експрем'єр України став академіком
30 травня 2025, 21:20Поліцейські розслідують обставини ДТП на Одещині, в якій постраждали двоє людей
30 травня 2025, 21:05Деякі випускники вишів отримають по 200 000 грн
30 травня 2025, 20:52
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
"Злий поліцейський" Трамп. Чи зупинять війну чергові погрози Білого дому Кремлю
Травневі атаки Путіна. Навіщо вони кремлівському диктатору і чого чекати Україні далі
Всі блоги »