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За квітень вартість яєць в Україні змінилась приблизно на 2,6%. Якщо порівнювати з минулим роком - можна побачити суттєве подорожчання

Про це повідомляє AgroTimes, передає RegioNews.

За даними Державної служби статистики, у квітні 2025 року яйця в Україні стали дешевше на 2,6%. Тобто, в середньому ціна за "десяток" становить 59,17 гривні. У березні це було 60,74 гривні.

Проте якщо порівнювати з минулим роком, то фіксують подорожчання на 76,9%. Адже у квітні 2024 року десять яєць коштували в середньому 33,45 гривні.

Нагадаємо, в Україні подешевшала білоголова капуста. Зараз її продають в середньому за 23-32 гривні за кілограм. Причиною називають те, що пропозиція стала більше, але попит доволі невисокий.