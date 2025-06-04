В Україну йде спека до +32

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Після проходження атмосферного фронту дощі в Україні припиниться і 4 червня опади ймовірні лише в східній частині

Як передає RegioNews, про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

За її словами, у четвер, 5 червня практично повсюди буде сухо та сонячно, лише ввечері у західних областях – очікуються грозові дощі.

Завтра в Україні очікується +25…+30 градусів, на заході місцями до +32 градусів.

У Києві 5 червня передбачається суха погода з температурою повітря +26…+28 градусів.

"До кінця тижня в Україні очікується дуже тепла, до спеки, погода із періодичними грозовими дощами на заході та півночі", - підсумувала Н.Діденко.

Раніше відомий синоптик розповів, якою буде погода влітку 2025 року.