В Україну йде спека до +32
Після проходження атмосферного фронту дощі в Україні припиниться і 4 червня опади ймовірні лише в східній частині
Як передає RegioNews, про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
За її словами, у четвер, 5 червня практично повсюди буде сухо та сонячно, лише ввечері у західних областях – очікуються грозові дощі.
Завтра в Україні очікується +25…+30 градусів, на заході місцями до +32 градусів.
У Києві 5 червня передбачається суха погода з температурою повітря +26…+28 градусів.
"До кінця тижня в Україні очікується дуже тепла, до спеки, погода із періодичними грозовими дощами на заході та півночі", - підсумувала Н.Діденко.
Раніше відомий синоптик розповів, якою буде погода влітку 2025 року.
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