В Україну йде різке потепління до +25 градусів
У вівторок, 20-го травня, в Україні переважатиме знову волога погода із періодичними дощами, але будуть і прояснення
Як передає RegioNews, про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
За її словами, завтра температура повітря протягом дня становитиме +13…+18 градусів, на Волині, Рівненщині та на Луганщині +17…+20 градусів.
У Києві завтра місцями дощ, вдень близько +15 градусів.
У четвер-п'ятницю температура повітря в більшості областей України становитиме +20…+25 градусів.
Раніше синоптик розповів, якою буде погода влітку 2025 року.
Туман та мокрий сніг: погода у Карпатах 19 травняВсі новини »
19 травня 2025, 10:27У Карпатах рятувальники евакуювали туриста з Говерли
12 травня 2025, 08:25
19 травня 2025
Замість перемир'я – "переговори". Чому Путін проігнорував ідею 30-денної зупинки війни
У Стамбулі російська сторона так само імітувала перемовини, як російська армія імітує перемир'я
15 травня 2025
Запоріжжя і Херсон – як використають цю тему на можливих переговорах Росія і Україна
Країна-агресор завжди готова використати карту "своїх" міст в Україні для зриву будь-яких перемовин. Та чи використає?
13 травня 2025
"Повернути додому": Небезпечна місія евакуації полеглих героїв
Щодня, на передовій, українські воїни стоять на захисті нашої землі. Та війна – це не лише бої та перемоги, а й втрати. За кожним полеглим героєм стоїть не лише його подвиг, а й родина, яка чекає на м...
05 травня 2025
"Воджу їжу під обстрілами". Як керівники сіл ризикують життям заради земляків
Умови життя в багатьох прифронтових населених пунктах близькі до виживання. В результаті представникам місцевої влади доводиться постійно вирішувати критично важливі питання, а часом і ризикувати влас...
Євробачення-2025: Україна завершила конкурс в топ-10, хто став переможцем
19 травня 2025, 17:55На Сумщині медсестра за 90 000 грн допомагала чоловікам ухилятися від мобілізації
19 травня 2025, 17:50ТЦК побили чоловіка в Одесі: у ЦПД розвіяли черговий фейк
19 травня 2025, 17:30На Донеччині через атаку росіян подружня пара опинилась під завалами
19 травня 2025, 16:55Житель Дніпропетровщини може сісти за ґрати за те, що знайшов чужу банківську картку та витратив кошти
19 травня 2025, 16:42ДТП у Вінниці: автівку розірвало навпіл, є загиблий та постраждалі
19 травня 2025, 16:07Правоохоронцю, який скоїв смертельну аварію в Рівненській області, загрожує до 8 років позбавлення волі
19 травня 2025, 15:59В Україні працюють 29 мобільних аптек у 17 областях
19 травня 2025, 15:55Дім згорів, рідні загинули: на Полтавщині чоловік проігнорував повістку через життєві труднощі - як його покарали
19 травня 2025, 15:45
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Замість перемир'я – "переговори". Чому Путін проігнорував ідею 30-денної зупинки війни
Запоріжжя і Херсон – як використають цю тему на можливих переговорах Росія і Україна