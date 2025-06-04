В Украину идет жара до +32
После прохождения атмосферного фронта дожди в Украине прекратятся и 4 июня осадки вероятны только в восточной части
Как передает RegioNews, об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, в четверг, 5 июня, практически повсюду будет сухо и солнечно, лишь вечером в западных областях - ожидаются грозовые дожди.
Завтра в Украине ожидается +25...+30 градусов, на западе местами до +32 градусов.
В Киеве 5 июня ожидается сухая погода с температурой воздуха +26…+28 градусов.
"До конца недели в Украине ожидается очень теплая, к жаре погода с периодическими грозовыми дождями на западе и севере", - подытожила Н.Диденко.
Ранее известный синоптик рассказал, какая будет погода летом 2025 года.
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