У мережі показали унікальні кадри спецоперації "Павутина" з ураження стратегічної авіації РФ

фото: скріншот з відео

Служба безпеки України надала унікальні кадри підготовки до спецоперації "Павутина" з ураження стратегічної авіації ворога

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на УП.

Зокрема, на відеоролику видно, як один із вантажних автомобілів, завантажений модульними будиночками, вирушає в дорогу.

Де саме і коли було зняте відео не уточняється.

З'явилося відео однієї із фур із дронами, яку використали під час операції "Павутина" pic.twitter.com/H1ErbQD12Y — Українська правда (@ukrpravda_news) June 4, 2025

Нагадаємо, під час масованої атаки дронів по військових аеродромах на території РФ знищено щонайменше 13 російських літаків.