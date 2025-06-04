В сети показали уникальные кадры спецоперации "Паутина" по поражению стратегической авиации РФ

фото: скриншот с видео

Служба безопасности Украины предоставила уникальные кадры подготовки к спецоперации "Паутина" по поражению стратегической авиации врага

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на УП.

В частности, на видеоролике видно, как один из грузовых автомобилей, загруженный модульными домиками, отправляется в путь.

Где именно и когда было снято видео не уточняется.

З'явилося відео однієї із фур із дронами, яку використали під час операції "Павутина" pic.twitter.com/H1ErbQD12Y — Українська правда (@ukrpravda_news) June 4, 2025

Напомним, во время массированной атаки дронов по военным аэродромам на территории РФ уничтожены по меньшей мере 13 российских самолетов.