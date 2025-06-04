В сети показали уникальные кадры спецоперации "Паутина" по поражению стратегической авиации РФ
Служба безопасности Украины предоставила уникальные кадры подготовки к спецоперации "Паутина" по поражению стратегической авиации врага
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на УП.
В частности, на видеоролике видно, как один из грузовых автомобилей, загруженный модульными домиками, отправляется в путь.
Где именно и когда было снято видео не уточняется.
З'явилося відео однієї із фур із дронами, яку використали під час операції "Павутина" pic.twitter.com/H1ErbQD12Y— Українська правда (@ukrpravda_news) June 4, 2025
Напомним, во время массированной атаки дронов по военным аэродромам на территории РФ уничтожены по меньшей мере 13 российских самолетов.
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